In der Gemeindevertreter-Sitzung in der vergangenen Woche in Neuzelle war es Thema: Kann das Amt Neuzelle oder die Gemeinde unterstützen, damit ältere Bürger zu ihrem Impftermin nach Frankfurt in das Impfzentrum kommen?, wollte der Gemeindevertreter Sven Budach wissen. Seiner Meinung nach müsse...