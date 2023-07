Eisenhüttenstadt hat im Mosaik Spuren hinterlassen. In der Nummer 34 vom September 1959 war eine recht wirklichkeitsnahe Abbildung des hiesigen Hüttenwerkes in damals noch Stalinstadt zu finden. Das seit Dezember 1955 erscheinende Heft ist das auflagenstärkste Comic in Deutschland.

