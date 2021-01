Da will man am Morgen eine Runde joggen, öffnet die Wohnungstür und möchte in die Laufschuhe schlüpfen. Doch irgendwie stimmt da etwas nicht. Die Schuhe stehen nicht da, wo sie sein sollten. Jetzt geht das große Suchen und das Zweifeln los. In Eisenhüttenstadt war das wiederholt der Fall. Am E...