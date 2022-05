Aufgebrochene oder gar gestohlene Autos sind in Oder-Spree fast schon Normalität. Und auch in Mixdorf , im schönen Schlaubetal hat es erneut einen Fahrzeuginhber getroffen. Sein Mercedes Sprinter stand zwar noch da, als er einsteigen wollte, aber das Fahrzeug war aufgebrochen worden. Die Tat wurde nach Angaben der Polizei offensichtlich in der Nacht zum Sonntag (29. Mai) begangen. Da stellt sich natürlich die Frage, was hat der oder haben die Täter etwas mitgehen lassen? Die Palette ist breit: Werkzeug, Angel-Utensilien, Geld, Lautsprecher oder andere Technik – all das tauchte in vergangenen Anzeigen schon als Diebesgut auf. Auch Handys, Navis oder Kreditkarten sind begehrt.