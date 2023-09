Eine Schadenssumme in fünfstelliger Höhe haben Diebe an der Kirchstraße in Neuzelle verursacht. Nach Informationen der Polizeidirektion Ost in Frankfurt haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 14. September sich Zutritt zu einer Baustelle in der Kirchstraße verschafft und einen Minibagger mit Schaufel entwendet.