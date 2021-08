Die Erfahrungen der vergangenen Monate, in denen wegen der Corona-Pandemie Unterricht nicht im Schulgebäude stattfinden konnte, haben es deutlich gezeigt: Bei der Digitalisierung besteht bei den Schulen großer Nachholbedarf. Mit Hilfe von Förderprogrammen will die Stadt Eisenhüttenstadt Voraussetzungen schaffen, dass Notebooks, Tablets und Co künftig selbstverständlich im Unterricht angewendet werden können.

Weitere Notebooks werden angesch...