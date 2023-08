Verkehrseinschränkungen auf der B112 im Bereich Eisenhüttenstadt sind fast schon Alltag. Ein Teilstück der Bundesstraße – nämlich das zwischen Schönfließer Wache für ArcelorMittal und Ortseingang Eisenhüttenstadt – ist seit Monaten gesperrt. Umleitungen sind die Folge.

Nun kommt es vom 28. August 2023 bis 1. September 2023 zu Einschränkungen zwischen Neuzelle und Lawitz auf der vielbefahrenen B112.

Der Landesbetrieb Straßenwesen teilt mit, dass in der einen Woche auf diesem Abschnitt der B112 Reparaturarbeiten an den Schutzplanken durchgeführt werden. Hat das Auswirkungen auf den Schülerverkehr, der am 28. August wieder startet?

Sind die Pendler am Morgen betroffen?

Nein, jedenfalls nicht am Morgen zum Schulstart. Denn laut Landesbetrieb wird es an diesen fünf Tagen jeweils in der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr zu Verkehrseinschränkungen geben. Da hat die Schule im Normalfall schon begonnen. In dem jeweiligen Arbeitsbereich wird der Verkehr nämlich einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Da dürfte hin und wieder etwas Geduld gefragt sein.

Möglicherweise kommt es also zu kürzeren Verzögerungen auf dem Nachhauseweg von der Schule.