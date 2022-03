Wenn es um Corona-Erkrankungen geht, dann ist auch immer von einer sogenannten Übersterblichkeit die Rede. In einem Jahr sterben mehr Menschen, als es im Schnitt der Vorjahre der Fall ist. In Eisenhüttenstadt war das 2020 der Fall, als in Eisenhüttenstadt 540 Todesfälle zu beklagen waren, 67 meh...