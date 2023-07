Es wird ein heißes Wochenende in Ostbrandenburg – auch kulturell. In Eisenhüttenstadt wird ein Superstar zum Greifen nah sein, in der Kreisstadt Beeskow werden die auf der Bühne stehen, die noch Stars werden möchten.

Auf der Freilichtbühne findet am 14. Juli ein fulminanter Auftakt für das heiße Wochenende statt. David Garrett wird im Rahmen seiner Iconic Tour das zweite Mal in Eisenhüttenstadt spielen – innerhalb von nur wenigen Wochen. Seine erste Show im Juni war ausverkauft, sodass kurzfristig eine zweite organisiert wurde. Für die gibt es noch Karten – auch an der Abendkasse. Los geht um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr möglich.

Musik unter freiem Himmel

Wenige Tage nach seinem Auftritt in Eisenhüttenstadt geht es für den Geiger David Garrett übrigens weiter zu einer Show nach Rom.

Auf dem Hof des Städtischen Museums Eisenhüttenstadt, Löwenstraße, wird am 14. Juli, 20 Uhr, zum zweiten Open-Air-Sommerkonzert eingeladen. Die Dresdner Band Adlips gastiert in Eisenhüttenstadt. Von Jamie Lidell bis Edith Piaf mit einem vielseitigen Repertoire präsentieren Adlips ihr Können. Das Quintett besteht aus vier Musikern und Sängerin Beatrice. Die Band bietet musikalisch eigene Songs aus der Feder von Beatrice Szerement, Soul, Swing bis hin zu auserwählten Titeln aus den Charts der letzten Jahrzehnte. Karten gibt es im Museum an der Abendkasse, Tel. 033642146.

Am 15. Juli ist ebenfalls Open-Air-Musik angesagt – und zwar auf dem Hof der Burg Beeskow. Dort nämlich findet erstmals das Finale des Musiknachwuchswettbewerbs „Axel“ statt. Es ist die dritte Staffel des Wettbewerbs, den die Axel-Titzki-Stiftung aus Eisenhüttenstadt ins Leben gerufen hat. Das Finale beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Die Finalteilnehmer sind: Luise aus Werder, Lina Marie aus Friedland, Yestoday aus Beeskow sowie Thierry und Reza aus Eisenhüttenstadt.



Das Publikum darf neben einer vierköpfigen Jurfy mitentscheiden darüber, wer am Ende des Abends als Sieger von der Bühne geht. Zur Jury gehören: die Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann, Guido Henning aus Eisenhüttenstadt, der mit seiner Band ECraft ausverkaufte Shows in Amerika, Europa und Skandinavien gespielt hat, der Musiker Jason Mann, der erstmals bei „Dein Song“ im Jahr 2015 in Szene getreten ist. Für Victoria Troka, die sich bestens im Veranstaltungsmanagement und beim Künstler-Booking auskennt, musste kurzfristig Ersatz gefunden werden. Es ist der Komponist und Produzent Andreas Radloff, teilt die Stiftung mit.

Konzerte in Neuzelle und Müllrose

Jeder Besucher erhält vor Ort einen Chip, den er dann in die Box seines favorisierten Final-Teilnehmers werfen soll. Wer die meisten Chips hat, bekommt die Publikumsstimme. Der Eintritt ist frei.

Sommerklänge heißt es am 15. Juli, 19 Uhr, in der Orangerie Neuzelle. Dort präsentiert Siggy Davis Soul und Jazz. Das in Berlin und Hannover beheimate Quartett hat sich im Jahre 1998 gegründet. „Seither zählt die Band um die ursprünglich in New York beheimatete Künstlerin Siggy Davis zu den Spitzenbands der bundesdeutschen Jazzszene“, heißt es in der Ankündigung. Im Programm würden sich Titel von Duke Ellington, Billie Holiday, der bluesige Jazz einer Dinah Washington und unvergessener Soul aus dem Repertoire von Aretha Franklin finden.

Auch der Sonntag, der 16. Juli, ist voller Musik. So findet um 10 Uhr die 7. Müllroser Seekonzerte statt, und zwar bei der Bootsvermietung Schlaubetal, Biegener Straße. Der Eintritt ist frei.

Wer dann eh schon in Müllrose ist, der kann um 13 Uhr noch der dortigen Stadtführung teilnehmen. Diese dauert etwa anderthalb Stunden. Eine Voranmeldung wird erbeten unter Tel. 033606 77290.