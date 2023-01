Sie sind noch in vielen Wohnungen in Gebrauch: die Energiesparlampen. Die Kompaktleuchtstofflampen, wie sie fachlich korrekt heißen, hatten vor knapp 20 Jahren ihren Siegeszug in deutschen Haushalten angetreten – und stehen nun vor dem endgültigen Aus. Insbesondere mit dem schrittweisen Verbot...