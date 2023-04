Anno One als letzter Versuch einer Gastronomie in diesem Haus

Essen in Eisenhüttenstadt

Seit Jahrzehnten beherbergt das Haus an der Lawitzer Straße 1 in Eisenhüttenstadt Gaststätten. Seit einiger Zeit ist dort geschlossen. Warum es dort so bald nicht wieder eine Gaststätte gibt.