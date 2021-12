Adventszeit ist auch Karpfenzeit. Jedenfalls für die Familienfischerei Schneider aus Brieskow-Finkenheerd. Zweimal in der Woche fischen die Brüder Robert und Henry noch im Brieskower See, der direkt in die Oder mündet. Mitte der Woche hatten sie gerade drei große Hechte aus den Netzen geholt, di...