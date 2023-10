In der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) stehen große Veränderungen an. Der Vorstand des zweitgrößten Vermieters in Eisenhüttenstadt sieht sehr bald anders aus. Eine feste Größe macht definitiv Schluss. Damit endet eine Ära. Was das bedeutet und wer dann im Vorstand sein w...