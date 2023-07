Es sind zwar Sommerferien in Brandenburg, aber zu erleben gibt es einiges – auch veranstaltungstechnisch am vorletzten Juli-Wochenende. In Eisenhüttenstadt müssen Partyfans diesmal zwar auf eine private Feier hoffen, aber in Ratzdorf und Müllrose werden heiße Konzerte angeboten, und zwar unter freiem Himmel.

Kajüte in Ratzdorf hat vor wenigen Tagen der In derhat vor wenigen Tagen der Kultursommer begonnen und der nimmt am 22. Juli richtig Fahrt auf – mit einer kubanischen Nacht.

Ab 18 Uhr dürfen sich Gäste auf dem idyllischen Fleckchen Erde der Oder auf kulinarische Raffinessen freuen und später Mojitos und Cuba Libre genießen.

Mayelis und ihre Jungs. Eine Band, die aus kubanischen Musikern besteht, kommt zum wiederholten Male nach Ratzdorf.

Kubanische Nacht in Ratzdorf mit Band

Die Live-Musik von Mayelis y sus Chicos dürfte niemanden ruhig sitzen lassen. Neben der kubanischen Band um Frontfrau Mayelis wird eine Ausstellung des kubanischen Künstlers Hermes Entenza mit dem Titel Leche Condensada eröffnet. Bis nahezu kurz vor Zwölf mussten die Veranstalter hoffen und bangen, denn Hermes Entenza hätte fast kein Visum erhalten. Am Ende aber hat alles geklappt, zur Freude von Dorothee Schmidt-Breitung, die diesen Künstler sehr schätzt.

Wer also gerade im Salsa-Fieber ist oder aber gern mal wieder sein möchte, der sollte sich auf den Weg zur Kajüte Ratzdorf machen. Karten gibt es an der Abendkasse.

Blues in Müllrose und Party in der Staatsreserve

In Müllrose gibt es ebenfalls Musik, und zwar Summertime Blues im Rathaus-Innenhof. Bereits zum 4. Mal bietet der Hinterhof des Müllroser Rathauses die Kulisse für ein Blues-Event der besonderen Art, teilt die Stadt als Veranstalter mit.

Alexander Blume, der berühmte Boogie-Woogie-Pianist der DDR, wird zu Gast sein und gemeinsam mit seinem Sohn Maximilian mit der „Steamroller Bluesband“ für Stimmung sorgen. „Dabei geht die Band bei ihrem Auftritt auf eine spannende Reise durch den Blues“, heißt es in der Ankündigung.

Seit 25 Jahren gemeinsam auf der Bühne: Alexander und Maximilian Blume.

Eintrittskarten sind in der Schlaubetal-Information im Rathaus Müllrose erhältlich, Tel. 033606 77290.

Auch der Betreiber des Eisenhüttenstädter Clubs Roxx, Thomas Alisch, lädt ein, allerdings nicht ins Roxx, sondern nach Forst. Dort soll im Club Alte Staatsreserve die letzte Party stattfinden. „Wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen intensiv Gedanken zum Thema Staatsreserve gemacht. Die Enttäuschung ist groß ... Es wird eine letzte Party in der Staatsreserve geben, und zwar am 22.07.“, heißt es auf der Facebookseite. Einlass ist ab 21 Uhr, die Veranstaltung soll unter freiem Himmel stattfinden.

Kulturland-Festival auf dem Platz der Jugend

Auch das Kulturland-Festival „Auf den Platz, fertig, los!“ auf dem Platz der Jugend in Eisenhüttenstadt geht weiter. Am 22. Juli ist ein spezielles Picknick geplant, ein Workshop vor dem Wandbild „Die Entwicklung der (sozialistischen) Gesellschaft“ von Friedrich Kracht (1965) mit Dina Boswank. Los geht es um 17 Uhr.

Zudem ist an beiden Tagen des Wochenendes der Workshop Digitale Fotografie mit dem Fotografen Leon Lenk aus Potsdam, jeweils 10 bis 16 Uhr.