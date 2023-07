Dorffeste, 30 Jahre Stadtwerke, Konzerte, Party, Ausflüge mit dem Raddampfer und eine Lesung – auch am zweiten Wochenende im Juli gibt es jede Menge zu erleben zwischen Brieskow-Finkenheerd und Neuzelle, zwischen Eisenhüttenstadt und Müllrose. Wir haben die besten Tipps.

In vier Dörfern der Region wird am Sonnabend (8. Juli) auf Feste eingeladen. Das traditionelle Kobbelner Steinfest beginnt um 14.30 Uhr. Auf dem Festgelände am Kobbelner Stein lockt zunächst die Kaffeetafel. Ab 15 Uhr gibt es Musik der Waldhorn-Bläsergruppe, außerdem viele Angebote für Kinder. Die „Finkenheerder Tanzfeen“ treten um 15.30 Uhr auf und ab 18 Uhr legt ein DJ auf.

Vier Dorffeste am Sonnabend

In Henzendorf beginnt am Sonnabend ebenfalls um 14.30 Uhr das Dorffest. Ronny Gander singt für die Gäste und führt durch das Programm. Zu erleben sind der evangelische Kirchenchor und eine Tanzgruppe. Für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachangebote und ein Zauberer ist auch mit von der Partie.

Beliebter Sänger und Entertainer: Ronny Gander ist am Wochenende gleich zweimal zu erleben. Er singt am Sonnabend auf dem Dorffest in Henzendorf und am Sonntag auf dem Jubiläumsfest „30 Jahre Stadtwerke Eisenhüttenstadt“. (Archivbild)

© Foto: Bernd Geller

Das Dorffest in Diehlo, Ortsteil von Eisennhüttenstadt, wird am Sonnabend auf dem Sportplatz gefeiert. Um 10 Uhr startet ein Volleyballturnier, um 14 Uhr wird an die Kaffeetafel eingeladen. Für Kinder sind eine Bastelstraße, eine Hüpfburg und anderes mehr aufgebaut. Die Feuerwehr ist mit einem Löschfahrzeug vor Ort.

Das Mixdorfer Dorffest wird am Sonnabend auf dem Festplatz gefeiert. Los geht es um 14 Uhr. Ortsansässige Vereine präsentieren sich mit Ständen, Kunsthandwerker und heimische Erzeuger bieten ihre Waren an. Zum Programm gehören Fahrten mit der Feuerwehr und andere Angebote für Kinder, Blasmusik des Musikvereins Müllrose (15 Uhr), eine Vorführung der Taekwondo-Sportler (16 Uhr) und das „Spiel ohne Grenzen“ (16.45 Uhr). Der Tanzabend beginnt um 20 Uhr.

Fest mit Nachbarn in Müllrose

Ein deutsch-ukrainisches Nachbarschaftsfest wird am Sonnabend ab 14 Uhr am und im Freizeittreff „Cubi“ in Müllrose gefeiert. Vier Stunden lang gibt es Mega-Spiele, Menschenkicker, Wachskunst, eine Engelswerkstatt und anderes mehr. Die Freiwillige Feuerwehr ist vor Ort. Gemeinsam kann aus Schrott Kunst gemacht werden. Ein DJ sorgt für die Musik und zur Stärkung gibt es Waffeln und „Bratwurscht“, wie auf den Plakaten zu lesen ist. Mit dem Fest wird ein Jahr Neuanfang im „Cubi“ gefeiert, das Amt Schlaubetal ist Mitveranstalter.

Letzte Party im Club Roxx

Auf dem Großen Müllroser See wird am Sonnabend die Sommerregatta der Segler gefahren. Der Startschuss erfolgt am Vereinsgelände der Segler des Müllroser SV am Nordostufer um 13 Uhr. Zuschauer sind willkommen.

Im Club Roxx in Eisenhüttenstadt steigt am Sonnabend die letzte Party vor der Sommerpause – die „Summer Closing Party“. Der Eintritt ist frei. Los geht es um 23 Uhr, mitfeiern dürfen junge Leute ab 18 Jahre. Ab dem 15. Juli finden die Partys dann auf dem „Hütte Beach“ statt.

Fahrten mit dem Raddampfer

Wer sich bei der angekündigten Hitze ein wenig Fluss-Luft um die Nase wehen lassen möchte, kann dafür die Touren mit dem Raddampfer „Alexander“ nutzen. Am Sonnabend startet der Dampfer um 14 Uhr zur Schleusen-Tour (2,5 Stunden), der Fahrpreis beträgt inklusive Kaffee und Kuchen 30 Euro. Ebenfalls am Sonnabend legt der Dampfer um 17 Uhr ab zur dreistündigen EKO-Tour, Fahrpreis inklusive Grillbuffet: 40 Euro. Am Sonntag steht um 15 Uhr erneut die Schleusentour für 30 Euro pro Person auf dem Tourenplan. Die Anlegestelle befindet sich Am Trockendock 1. Kartentelefon: 0157 58299907.

Bitte einsteigen: Der Raddampfer „Alexander“ startet am Wochenende in Eisenhüttenstadt zu insgesamt drei Touren. (Archivbild)

© Foto: Bernd Geller

Eine Sonderführung durch das kühle Gemäuer des Klosters Neuzelle beginnt am Sonntag (9. Juli) um 13 Uhr. Thema der Führung ist die Baukultur des Klosters. Die Teilnahme kostet 9,25 Euro pro Person. Treffpunkt ist die Besucherinformation Neuzelle.

30 Jahre Stadtwerke

Die Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH besteht jetzt seit 30 Jahren – und dieses Jubiläum will das Unternehmen am Sonntag mit allen Eisenhüttenstädtern feiern. Die Jubiläumsfeier steigt von 14 Uhr bis um 21 Uhr auf dem Freigelände am Inselbad. Zur Eröffnung spielt der EKO-Traditionsspielmannszug. Ab 15 Uhr unterhält Ronny Gander die Gäste. Ihm folgt um 17 Uhr der Sänger, Entertainer und Travestiekünstler Peter Heyse. Um 18 Uhr präsentiert das Tanzensemble „Fire & Flame“ seine Showtänze und ab 18.30 Uhr rockt die Band „Passat“ das Fest. Dazu gibt es viele Mitmach-Angebote für Kinder, Technik der Stadtwerke zum Anfassen, Einsatztechnik der Feuerwehr und anderes mehr. Der Eintritt ist frei.

Saxofon-Quartett in Neuzelle

Ein ganz besonderes Konzert beginnt am Sonntag, 15 Uhr, in der evangelischen Kirche auf dem Klostergelände in Neuzelle: Zu erleben ist ein Saxofon-Quartett. Die vier Musiker des Ensembles „Sonic.Art“ spielen auf vier Saxofonen – auf einem Sopransaxofon, einem Altsaxofon, einem Tenorsaxofon und einem Baritonsaxofon. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, nach dem Konzert ist eine Kollekte erbeten.

Lesung mit Sabine Rennefanz

Die Journalistin Sabine Rennefanz, bekannt als Kommentatorin auf Radio Eins, liest am Sonntag, 17 Uhr, aus ihrem Buch „Eisenkinder – Die stille Wut der Wendegeneration“, das vor zehn Jahren erstmals erschienen ist. Sie beschreibt darin, wie sie es empfunden hat, in den frühen 1990er-Jahren aufzuwachsen – zwischen orientierungslosen Lehrern und überforderten Eltern, Massenarbeitslosigkeit und Verunsicherung. Sabine Rennefanz wurde in Beeskow geboren und hat ihr Abitur in Eisenhüttenstadt gemacht. Die Lesung findet im früheren Lehrschwimmbecken, Ludmila-Hypius-Weg, statt. Der Eintritt ist frei.