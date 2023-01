Feuerwehr im Einsatz am 7. Januar 2023: In Diehlo, Eisenhüttenstadt, hat eine Scheune in Vollbrand gestanden. Feuerwehren aus Eisenhüttenstadt und dem Amt Brieskow-Finkenheerd waren vor Ort. Aber warum nicht aus Neuzelle, das gleich angrenzt? © Foto: BLP/Sappeck