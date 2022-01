Der Ministerpräsident zeigte sich beeindruckt, auch der Innenminister des Landes, als er im vergangenen Jahr das Feuerwehr- und Technikmuseum in Eisenhüttenstadt besucht hat. In der 700 Quadratmeter großen Halle in der Heinrich-Pritzsche-Straße werden spezielle Sammlungsstücke des Feuerlöschwe...