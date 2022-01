Ralf Michalski, designierter Chef der hauptamtlichen Kräfte der Eisenhüttenstädter Feuerwehr, ist ein erfahrener Feuerwehrmann. Was aber am 3. Januar als Alarmierung einging, kommt dann doch sehr selten vor. „Brand Schiff“ lautete das Stichwort. Der Notruf kam vom Gelände am ehemaligen Getre...