Zu solchen Einsätzen rücken die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Müllrose auch nicht an jedem Tag aus: Tier in Not, lautet die Meldung der Leitstelle Oderland an jenem Sonntag. Wasserwanderer haben kurz zuvor an der „Waldschänke“ in Schlaubehammer halt gemacht, um ein Eis zu essen. ...