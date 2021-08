„Warum ist denn auf halbmast geflaggt?“ Diese Frage haben sich am 28. August viele Menschen gestellt, die am Rathaus Eisenhüttenstadt vorbeigekommen sind. „Ich habe schon auf der Internetseite der Stadt geschaut, aber nichts gefunden“, erzählte eine Frau. Auch an der Amtsverwaltung Neuzell...