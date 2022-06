Vor dem Rathaus, an der Werkstraße sowie in der Lindenallee und Fröbelringpassage plätschern derzeit die Brunnen. Manche der Wasserspiele sind vor allem im Sommer ein beliebter Treffpunkt, bieten sie doch, wie zum Beispiel in der Lindenallee, Erfrischung. Doch die älteren Eisenhüttenstädter we...