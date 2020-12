Im Internet hatte es erst vor kurzem schon Spekulationen gegeben. So war aufgefallen, dass in dem Gebäude, in dem bis Anfang des Jahres im „Filmpalast“ die neusten Kino-Hits zu sehen waren, Licht brannte. Ob das Kino wieder eröffne, wurde gerätselt. Nun gibt es dazu berechtigte Hoffnungen. B...