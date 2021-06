Was 1941 in der damaligen Gaststätte Pump (“Gasthaus 4 Tannen“) seinen Anfang genommen hatte und bis zur jetzigen Kita-Einrichtung an der Bahnhofstraße 7 führt, können die Interessenten ab sofort im Detail nachlesen.

Die Ziltendorfer Heimatchronistin Ursula Butt übergab an die Kita-Leiterin ...