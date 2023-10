Ein Zeuge wurde am Donnerstagabend (12. Oktober) durch laute Schreie auf eine Frau aufmerksam, die von einem Mann gegen eine Wand gedrückt worden ist und sich augenscheinlich in einer gefährlichen Situation befand. So lautete die Meldung, als die Beamten der Polizeiinspektion Oder-Spree gegen 23.2...