Am 6. Dezember ist nicht nur Nikolaustag, sondern auch der zweite Advent. Und da hat sich die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (Gewi) wieder etwas einfallen lassen. Im Prinzip gibt es am Sonntag die Fortsetzung vom Lichterdom am Handwerkerhof vor einer Woche. Weil das traditionelle Lichterfest in der Lindenallee und der vor wenigen Jahren eingeführte Adventsmarkt auf dem Gewi-Hof aufgrund von Corona ausfallen musste, wollte das Wohnungsunternehmen die Stadt dennoch ein wenig zum Leuchten bringen.

Start zum Einbruch der Dunkelheit