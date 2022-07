Die Suche nach einem vermissten Schwimmer im Großen Müllroser See ist am 6. Juli fortgesetzt worden – mit Tauchern, einem Boot und zwei Drohnen. Am 3. Juli hatte ein 71-jähriger Mann sich vom Steg eines Privatgrundstücks, das nicht weit vom Freibad am Ostufer entfernt ist, ins Wasser begeben, ...