Starkregen sorgt immer wieder für Probleme in den Dörfern des Amtes Döbern-Land. Wenige Tage vor dem Dammbruch am Groß Schacksdorfer Großteich hieß es so bereits auf einigen landwirtschaftlich genutzten Flächen in der Nähe der alten stillgelegten Kläranlage: „Land unter!“.

Das betreffe d...