Am Donnerstagmorgen waren die Heizungen Hunderter Mieter in Eisenhüttenstadt kalt. Bei Außentemperaturen von knapp über null Grad nicht gerade das, was man sich wünscht. Statt heißes kam höchstens lauwarmes Wasser aus der Leitung. „Ich habe dann gleich bei der EWG angerufen“, erzählt eine...