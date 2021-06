Es ist schon einige Monate her, da konnten in der Remise in Müllrose noch historische Kutschen besichtigt werden. Die Remise ist inzwischen verschwunden, komplett abgebaut. Die Brachfläche am Haus des Gastes, auf der die Remise einst stand, ist seit Mitte Mai aufgewühlt. Von Gräben durchzogen. U...