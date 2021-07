„Es liegt uns am Herzen, Ihnen Mut zu machen, wohl wissend, dass Sie es heute, in der nächsten Zeit, wahrscheinlich noch lange nicht glauben, sich einfach nicht vorstellen können. Bleiben Sie zuversichtlich, machen Sie sich gegenseitig Mut, wenn die Kraft in manch dunkler Stunde nachlässt, vertrauen Sie auf die Unterstützung, die Ihnen jetzt und in der Zukunft zuteil wird, glauben Sie daran, dass es weiter und wieder aufwärts gehen wird, denn das wird es!!!“

Anteilnahme und Mut machen

Mit einem bewegenden Schreiben der Anteilnahme und des Mitgefühls, aber auch der Zuversicht und des Mutmachens haben sich die ehrenamtlichen Bürgermeister, Amtsdirektor Dirk Wesuls und weitere Vertreter verschiedener Institutionen im Namen aller Bürger des Amtes Brieskow-Finkenheerd an die von den Unwettern im Westen betroffenen Menschen, Gemeinden, Vereine und Unternehmungen gewandt. „Unsere Gedanken sind bei Ihnen!“, ist der Brief, der per E-Mail an alle Gemeinden im Katastrophengebiet geschickt worden ist, überschrieben.

Trauer und Fassungslosigkeit

Tief betroffen verfolgten die Menschen hier im Osten, nur wenige Hundert Meter von der Oder entfernt, die Bilder der Nachrichten, heißt es in dem Brief. „Wir sind zutiefst über die Zahl der Menschen erschrocken, die ihr Leben verloren haben oder noch vermisst werden, ahnen nur vage, was das für die Angehörigen bedeutet. Wir sehen die Zerstörung und Verwüstung, die Gewalt, mit der die Natur über Ihre Heimat hereingebrochen ist und binnen kurzer Zeit Existenzen und mühsam erschaffene Werte zerstört hat.“ Man denke zurück an die Oderflut 1997, bei der es zwar zum Glück weder Tote noch verheerende Erdrutsche gegeben habe. Dennoch „können wir Ihre Trauer, Ihre Fassungslosigkeit, Ihre Verzweiflung und Ihre Ängste nachvollziehen“.

Spendenkonto Hochwasserhilfe Landkreis Märkisch-Oderland

IBAN: DE39 1705 4040 0020 0662 95

Stichwort: Spenden Hochwasserhilfe 2021

Jetzt gelte es, nach vorn zu sehen und den Mut nicht zu verlieren. „Halten Sie durch, glauben Sie an sich, an Ihre Kraft und Stärke, es gibt ein Leben nach einer solchen Katastrophe“, heißt es weiter. „Es wird Sie viel Kraft kosten, diese Ereignisse zu verarbeiten und die Trauer zu bewältigen. Es wird viel Mühe machen, Ihre Heimat, Ihr ,Zuhause‘ wieder aufzubauen – wir haben es hier dank der Unterstützung unzähliger Helfer, Spenden in nie geahnter Höhe, Zuspruch und Trost von manchmal unerwarteter Stelle geschafft, dieses Jahrhunderthochwasser zu bewältigen.“ Und: „Auch Sie werden es schaffen, die Naturkatastrophe, welche Sie ereilt hat, zu bewältigen.“

24 Jahre nach der Oderflut sei das Leben „nicht mehr so wie vor so einem Ereignis, es ist anders, es hinterlässt Spuren und Narben, aber es kann auch stärken, Zusammenhalt schaffen und manches entstehen lassen, was Ihnen heute noch gar nicht vorstellbar erscheint … Wir wünschen Ihnen Kraft und Zuversicht, Mut und Stärke, Geduld und Durchhaltevermögen, Menschen, die Sie aufrichten und stützen können, wenn eben diese Fähigkeiten Sie zeitweilig im Stich lassen, Gottes Segen für all jene, denen ein Gebet Kraft spendet.“

Unterstützung wird zugesichert

Es sei den Bürgern im Amt Brieskow-Finkenheerd ein Bedürfnis, „Ihnen unsere Hilfe zuzusichern. Wenn wir irgendetwas für Sie tun können, was Ihnen in Ihrer Situation hilft, lassen Sie es uns bitte wissen. Wenn es Möglichkeiten gibt, Sie zu unterstützen, werden wir dies unter Einsatz all unserer Kräfte gerne tun.“ Überschrieben ist der Brief mit einem Brecht-Zitat: „Besser als gerührt sein, ist: sich rühren.“

Erinnwerung an die Oderflut 1997: Kinder und Erwachsene werfen am 23. Juli in Aurith Rosen in die Oder.

© Foto: Frank Groneberg

Das Amt Brieskow-Finkenheerd hatte bereits am 22. Juli ein Spendenkonto eingerichtet und einen Spendenaufruf veröffentlicht. Am 23. Juli hat der Ziltendorfer Heimatverein während der jährlichen Aktion „Rosen für die Oder“ mit knapp 70 Teilnehmern spontan Spenden gesammelt. Dabei kamen 532,20 Euro zusammen, teilte Vereinsvorsitzende Annette Vierling erfreut mit. Für den 15. August kündigte sie einen Frühschoppen des Heimatvereins an, dessen gesamte Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken ebenfalls gespendet werden. Empfänger der Spenden werde ein Verein oder eine Gemeinde in der Eifel sein.