Mit der Aktion „Rosen für die Oder“ wird in Aurith seit 1998 jedes Jahr am 23. Juli an die Oderflut 1997 erinnert. Damals war bei Brieskow-Finkenheerd der Damm gebrochen und anschließend hatte das Wasser der Oder die Ziltendorfer Niederung überschwemmt. In diesem Jahr ist alles anders. Denn die Erinnerung an die Oderflut verblasst hinter den furchtbaren Bildern von der Unwetterkatastrophe 2021 im Westen Deutschlands. Und deshalb gedenken die knapp 70 Teilnehmer der Aktion am Freitagnachmittag der Opfer dieser noch immer unfassbaren Katastrophe.

Schweigeminute für Unwetteropfer im Westen

„Wir sind sehr dankbar, dass die Oderflut 1997 keine Menschenleben gefordert hat“, sagt Annette Vierling, Vorsitzende des Ziltendorfer Heimatvereins. Doch heute gebe es viele Tote und Vermisste. „Bitte lasst uns heute hier an der Oder als Zeichen unserer Anteilnahme und unseres Mitgefühls mit einer Schweigeminute dieser verstorbenen und vermissten Menschen gedenken.“

Opfergaben für Viadrus: Kleine Schiffchen und Papierboote, gefertigt vom Heimatverein und von Kindern, warten neben Rosen darauf, ins Wasser verbracht zu werden.

© Foto: Frank Groneberg

Vor vier Jahren ist aus der Familientradition von Christina und Gerhard Binder, den Flussgott Viadrus jährlich mit Rosen zu besänftigen, eine neue Tradition für ganz Ziltendorf geworden. Der 2016 gegründete „Heimatverein Ziltendorf 700“ organisiert seitdem die Veranstaltung. Neben einer Vielzahl von Rosen werden auch mehr als 100 Schiffchen ins Wasser gelassen. Die Miniboote, gefertigt von den Vereinsmitgliedern und von Kindern, sind aus Buntpapier gefaltet oder umweltfreundlich aus Baumrinde und mit Segeln aus Gänsefedern oder dünnem Papier gebastelt. Und wenn Flussgott Viadrus den Spendern gnädig ist, werden einige der kleinen Schiffe vielleicht sogar die Ostsee erreichen.

Spendenkonto Hochwasserhilfe Landkreis Märkisch-Oderland

IBAN: DE39 1705 4040 0020 0662 95

Stichwort: Spenden Hochwasserhilfe 2021

Und natürlich wird an diesem 23. Juli auch über Hilfe gesprochen. Christina Binder erinnert an die Welle der Solidarität im Jahr 1997, an Menschen, die von weither in die Ziltendorfer Niederung kamen, um mit anzupacken – und oft nicht mal ihre Namen nennen wollten. Die enorme Hilfsbereitschaft und die vielen Spenden hätten es ihnen damals ermöglicht, „unsere Heimat wieder aufzubauen“, sagt Annette Vierling.

Heimatverein sammelt Geldspenden für die Eifel

Da sie als Ziltendorfer Bürger heute einen Beitrag leisten möchten für den Wiederaufbau im Westen, hat der Verein am Freitag eine Spendenbox mitgebracht. Weil das gespendete Geld direkt und in voller Höhe bei den Betroffenen ankommen solle, werde der Heimatverein „Kontakt zu einem Heimatverein oder einer kleinen Gemeinde in der Eifel aufnehmen“, so die Vereinsvorsitzende.

Gute Reise: Paul (4) wirft in Aurith ein Schiffchen aus Baumrinde und Federn in die Oder.

© Foto: Frank Groneberg

Mit den Rosen und den Schiffchen gehen dann mit der Strömung der Oder gute Wünsche auf die Reise. Gute Wünsche „besonders für die schwer getroffenen Menschen in den Katastrophengebieten“, erklärt Annette Vierling. „Mögen all diese Menschen die Hoffnung nicht aufgeben und Kraft für einen Neuanfang finden können. Das wünschen wir ihnen heute hier an diesem Ort von ganzem Herzen.“