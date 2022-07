Trauung im romantischen Ambiente – so verschieden die Geschmäcker, so unterschiedlich sind auch die Orte, wo sich Paare das Ja-Wort geben. Für das Loung House 37 in der Wilhelmstraße 37, also im altehrwürdigen Gesellschaftshaus Schleicher im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg, ist der ...