Micha, Ingo, Rambo beim Hundeauslauf: Sie alle sind noch auf der Suche nach einem neuen Zuhause – heißt es bei Facebook auf der Internetseite von Tierheim/Pension an der Oderlandstraße in Eisenhüttenstadt. Das kurze Video ist gerade eingestellt.

Tierheimleiterin Ute Valentin hat noch mehr vermittelbare bellende Vierbeiner. Doch derzeit läuft die Nachfrage ein wenig schleppend. Wie bereits seit mehreren Monaten.

Der Mischlingshund Rambo gehört dabei nicht unbedingt zu den Exemplaren, die nur schwer zu vermitteln wären. Schließlich ist der zweijährige Mischling laut Tierheimleiterin Ute Valentin „ein ganz lieber Wusel“, der gegenüber Fremden nahezu keine Berührungsängste kennt, sich also auch mal streicheln lässt, ohne gleich nach der Hand zu schnappen.

Schwanzwedelnd begrüßt er nahezu jeden, lässt sich auch widerstandslos zum Gassi gehen das Hundegeschirr anlegen. Zwar habe er in Bulgarien nicht allzu viel gelernt – anscheinend schon gar nicht, auf seinen Namen zu hören – doch an der Leine gehe er laut Ute Valentin inzwischen.

So wie übrigens seine Gefährten auch, mit denen er im Sommer aus Bulgarien gekommen ist. „Das sind sehr soziale Hunde, sie sind sehr gelehrig“, lobt Ute Valentin ihre Schützlinge. Einige aus dem Transport habe sie bereits vermittelt.

Aufgewachsen ist Rambo bei einer Tierschützerin in der Nähe von Sofia. Allerdings konnte diese ihn nicht behalten, da sie immer wieder neue hilfebedürftige Tiere aufgenommen hatte. Da jedoch in Bulgarien für Privatpersonen die Anzahl der zu haltenden Hunde auf fünf beschränkt ist, ließ sie ihre Kontakte nach Deutschland spielen.

Allein schon wegen der strengen Ausfuhrbestimmungen hat Rambo auch einige Untersuchungen hinter sich, ist gechipt, geimpft und kastriert. Gesund ist er ohnehin und natürlich auch durchsetzungsfähig, als Straßenhund hat er schließlich eine harte Schule hinter sich. So stellt er auch keine besonderen Anforderungen an das Futter.

Aber was für eine Vermittlung noch mehr ins Gewicht fällt – Rambo ist sozialisiert, ordnet sich dem Menschen unter. Allerdings sollte der neue Halter schon wissen, dass es zum Gassigehen mit Rambo durchaus auch schon mal einiger Anstrengung bedarf. „Derjenige am anderen Ende der Leine muss schon Kraft haben“, hat die Tierheimleiterin festgestellt.

Sicherlich gibt es bei diesem freundlichen Hund noch einigen Spielraum hinsichtlich Erziehung, doch glücklicherweise befindet Rambo sich ja auch noch in einem sehr aufnahmefähigen Alter. Allerdings können sich die fünf Tierheim -Mitarbeiter nicht intensiv um jedes Tier kümmern, ihm also nicht so viel beibringen, wie es vielleicht in einer Familie beziehungsweise bei einer Einzelperson möglich wäre. Bei einem liebevollen und hingebungsvollen Adoptenten wäre der familientaugliche Rambo zweifelsfrei besser aufgehoben.