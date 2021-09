Schau man das Luftbild an, das in dem Katalog zu der Fläche in Eisenhüttenstadt abgedruckt ist, die am Freitag bei einer Auktion der „Deutschen Grundstücksauktionen AG“ unter den Hammer kam, dann fällt vor allem die attraktive Lage in der Nähe des Kanals ins Aug. Doch dass die Verlesung der...