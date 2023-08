Es ist ein traditionsreiches Gebäude: Seit 1925 gibt es in Fürstenberg in der Heinrich-Pritzsche-Straße eine Feuerwache, die inzwischen unter Denkmalschutz steht. Seitdem die beiden Löschzüge der Stadt Eisenhüttenstadt vor einem Jahr in einer Wache vereint wurden, steht das Gebäude leer, ist ...