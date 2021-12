Es ist ein markantes Gebäude-Ensemble, so markant, dass es inzwischen unter Denkmalschutz steht. Allerdings steht das ehemalige Schulgebäude im V. Wohnkomplex in Eisenhüttenstadt schon länger leer, ist nahezu ungeschützt dem Vandalismus ausgeliefert. Doch nun hat sich in dieser Woche was getan.