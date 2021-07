Ihren 60 Geburtstag wird die Feuerwache am Kanal in Eisenhüttenstadt wohl nicht mehr erleben, zumindest nicht mehr in der ursprünglichen und bisherigen Funktion. Im April 1962 ging das Gebäude in Betrieb, erinnert sich der damalige Wehrführer Herbert Thiel. Er war damals der erste Wehrführer de...