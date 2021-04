Der Abriss von Gebäuden ist für die Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft (Gewi) fast schon Routine. Weil die Einwohnerzahl der Stahlstadt nach wie vor schrumpft, der Leerstand steigt, muss der Wohnungsbestand verkleinert werden. Doch was in den nächsten Tagen in der Fürstenberger Straße bevo...