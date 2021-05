Vogelsang, das klingt erst einmal gut. Doch der Name sorgt nicht unbedingt dafür, dass das Dorf boomt, was die Einwohnerzahl angeht. Knapp 730 Menschen wohnen aktuell in dem Dorf bei Eisenhüttenstadt. Viele davon sind älter und wollen gern bleiben. Auch wenn die Bewirtschaftung des eigenen Heimes...