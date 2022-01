Momentan grasen nicht mal mehr Schafe auf der Grünfläche hinter dem Zaun an der B112. So wirkt die verlassene Immobilie in Neuzelle noch lebloser, noch hoffnungsloser. Ein paar Stein-Stapel sind zu sehen und eine Baumaschine, die an der ein oder anderen Stelle schon Rost angesetzt haben dürfte.