Der Verein „Women in Exile&Friends“ bezeichnet die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt als „Hotspot für sexuelle Übergriffe“. Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, der am 25. November begangen wird, ruft der Verein deshalb zu einer Kundgebung vor der Erstaufnahmeeinrichtung in der Poststraße auf. Man wolle darauf aufmerksam machen, dass Lager, wie es der Verein bezeichnet, kein sicherer Ort für Frauen und Kinder sei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gewalt gegen Lesben

Die Gewalt gegen Frauen richte sich vor allem gegen Lesben. Nach Angaben des Vereins sei die Dunkelziffer sehr hoch. In der Pressemitteilung heißt es, dass es im Sommer zwei Vergewaltigung und eine versuchte Vergewaltigung in den Brandenburger Erstaufnahmen gegeben habe – auch in Eisenhüttenstadt. „Dazu kommen sexuelle Belästigungen und Übergriffe, Körperverletzungen jeder Art, häusliche Gewalt, psychische Gewalt und Stalking“, teilt der Verein mit.

21-jährige wurde depressiv

Der Verein nennt als Beispiel den Fall einer 21-jährigen Georgierin, die in Eisenhüttenstadt gelebt hat. „Sie wurde von anderen Geflüchteten belästigt, die wussten, dass sie lesbisch ist. Einige wollten sie schlagen und sie zum Sex mit ihnen zwingen, während andere sie beleidigten. Sie wurde depressiv und benötigt psychologische Begleitung. Die Security und die Zentrale Ausländerbehörde sagten ihr, sie solle in ihrem Zimmer bleiben, um sich in Sicherheit zu bringen“, schildert der Verein die Erlebnisse. In Wünsdorf, wo sie auf ihre Bitte hin verlegt wurde, steht sie vor den gleichen Problemen.

Schutz für Kinder und Frauen

Solche und ähnliche Fälle bestärken die Mitglieder des Vereins in ihrer schon länger erhobenen Forderung, „dass Frauen und Kinder nicht in Lagern untergebracht werden und dass alle Lager abgeschafft werden.“ Wenn ein Mann eine Frau angreife, werde er einfach in einen anderen Standort verlegt, wo er wieder Frauen angreifen kann. „Warum werden Frauen in Situation gezwungen, in denen sie solchen Gräueltaten viel mehr ausgeliefert sind?“, fragt der Verein und appelliert: „Wir fordern Schutz für geflüchtete Menschen und die Achtung unserer Würde, insbesondere für Frauen, Lesben und Kinder! Sie werden durch Unterbringung in Lagern gefährdet.“