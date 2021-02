Es ist ein Termin, dem die meisten Feuerwehrleute in Eisenhüttenstadt entgegenfiebern: Wann kann die neue Feuerwache, die derzeit an der Oderlandstraße errichtet wird, bezogen werden? Und ist der Termin durch den Wintereinbruch womöglich noch in Gefahr? Michael Reichl, Fachbereichsleiter Stadtent...