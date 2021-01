Sein erstes Wohnzimmerkonzert gibt der Sänger und Unterhaltungskünstler Ronny Gander in seinem Haus in Treppeln. Etwa 700 Schlagerfans verfolgen das Konzert über Facebook. Da all seine geplanten Auftritte wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden waren, will er seinen Fans mit dem ersten Wohnzimm...