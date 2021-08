Eltern, die ihre Kinder in Kitas in Eisenhüttenstadt betreuen lassen wollen, haben eine große Auswahl. Die sechs Einrichtungen in kommunaler und die vier in freier bzw. die eine in privater Trägerschaft unterscheiden sich nicht zuletzt auch in ihren Betreuungskonzepten. Ein Auswahlkriterium spielte bisher keine Rolle: die Platzkosten.

Ein Kita-Träger schert aus

Doch nachdem sowohl die Stadt als auch die freien Träger ihre Beitragssatzungen üb...