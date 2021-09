Etwa 50 Eltern hatten am 31. August in Müllrose gegen die neue Kita-Beitragssatzung protestiert. Vor dem Beginn der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hatten sie ihrem Ärger Luft gemacht und anschließend während der Sitzung ein Positionspapier verlesen lassen, in dem sie auf eine ...