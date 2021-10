Seit die neue Kita-Beitragssatzung und die neue Essengeld-Satzung am 1. August in Kraft getreten sind, sorgen sie bei Teilen der Elternschaft für Unmut. Am 31. August hatte es sogar einen organisierten Elternprotest vor dem Forstsaal, in dem an jenem Abend die Stadtverordnetenversammlung (SVV) ...