Was kostet in Eisenhüttenstadt künftig ein Platz in der Krippe, der Kita beziehungsweise im Hort? Kommen höhere Gebühren auf die Eltern zu oder muss weniger gezahlt werden? Ab 1. August gilt in Eisenhüttenstadt eine neue Kita-Gebühren-Satzung. Derzeit wird ein Entwurf im Fachausschuss beraten....