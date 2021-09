Der Sexualstraftäter, der in der Vergangenheit nachweislich Kinder missbraucht hat und in dieser Woche in Eisenhüttenstadt wegen erneuter Vergehen und Verletzung der Bewährungsauflagen festgenommen wurde, sitzt weiterhin in U-Haft. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) am 17...