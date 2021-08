Wer traurig war, dass es zwischenzeitlich keine Karten mehr für das Jubiläumskonzert von Sasha & Band am 14. August auf der Freilichtbühne Eisenhüttenstadt gegeben hat, der darf aufatmen und sich freuen. Denn nach Angaben von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt – das Stahlunternehmen hat dieses Konzert im Rahmen der Festwoche „70 Jahre plus 1: Werk und Stadt“ finanziert – gibt es doch noch Tickets. „Die bisher reservierten und noch nicht abgeholten Coupons gehen wegen der großen Nachfrage ab sofort an den Abendkassen (18 bis 19 Uhr) der Freilichtbühne in den freien Verkauf.“

Tickets gibt es an der Abendkasse