Es dauerte rund eine dreiviertel Stunde, wichtige Themen aus Eisenhüttenstadt und Diehlo wurden besprochen, da kam bei der Einwohnerversammlung in Diehlo am Mittwoch (13. April) die Frage auf, deren Antwort viele in Eisenhüttenstadt gerne wüssten: Warum ist der Geschäftsführer des städtischen ...